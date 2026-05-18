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Les nuits des forêts- inauguration à la forêt de tiragoutte Belval

Les nuits des forêts- inauguration à la forêt de tiragoutte Belval vendredi 5 juin 2026.

Ville : 88210 Belval

Département : Vosges

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Belval

Les nuits des forêts- inauguration à la forêt de tiragoutte

Belval Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05 19:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Venez assistez à l’inauguration des nuits des forêts avec pot de l’amitié.

Tous les évènements sont gratuits mais sur réservation.Tout public
0  .

Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51  tiragouttecontact@gmail.com

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English :

Come and join us for the inauguration of Forest Nights, with a welcome drink.

All events are free, but reservations are required.

L’événement Les nuits des forêts- inauguration à la forêt de tiragoutte Belval a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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