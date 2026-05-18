Belval

Visite guidée nocturne les nuits des forêts

Belval Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20

Des forestiers passionnés vous font découvrir la vie de la forêt, son fonctionnement, son histoire et celle des paysages.

Un programme riche de rencontres et d’événements.

La réservation est néanmoins indispensable.

Visite guidée nocturne A la tombée de la nuit, le parcours de découverte est jalonné de surprises illuminations, musique en forêt.Tout public

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Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com

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English :

Passionate foresters will show you how the forest works, its history and its landscapes.

A rich program of encounters and events.

Reservations are essential.

Guided nocturnal tour: As night falls, the discovery trail is dotted with surprises: illuminations, music in the forest.

L’événement Visite guidée nocturne les nuits des forêts Belval a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES