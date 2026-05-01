Les Nuits (Re)Belles Salle des fêtes Chaumergy

Chaumergy

Les Nuits (Re)Belles

Salle des fêtes Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Festival Les Nuits (Re)Belles part à la rencontre des jurassiens·nes avec ses 12 soirées uniques !

Ce vendredi 29 mai, la Mairie de Chaumergy et les associations Team Start’R et Twirling Club vous accueillent dès 19h avec buvette et restauration.

La soirée débutera avec le concert de Roman Canda puis Le Moulin invite l’artiste Arthur Fu Bandini.

Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.

Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin, Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau.

Avec le soutien de la Communauté de Communes Bresse Haute Seille .

Salle des fêtes Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Nuits (Re)Belles

L’événement Les Nuits (Re)Belles Chaumergy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme JurAbsolu