LES OGRESSES La Paillette Rennes Samedi 13 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Où sont les hommes ? Auraient-ils été mangés ? En tout cas, les femmes de cette famille sans hommes n’en reconnaissent qu’un seul : l’Unique, patriarche incontesté et incontestable…

Où sont les hommes ? Auraient-ils été mangés ? Passés à la broche et cuits avec des câpres ? En tout cas, les femmes de cette famille sans hommes n’en reconnaissent qu’un seul : l’Unique, patriarche incontesté et incontestable. C’est dans contexte que la jeune Athéna, benjamine de la famille, ramène son amoureux à la maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T21:15:00.000+02:00

1

http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

