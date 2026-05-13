LES OGRESSES La Paillette Rennes
LES OGRESSES La Paillette Rennes samedi 13 juin 2026.
LES OGRESSES La Paillette Rennes Samedi 13 juin, 20h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Où sont les hommes ? Auraient-ils été mangés ? En tout cas, les femmes de cette famille sans hommes n’en reconnaissent qu’un seul : l’Unique, patriarche incontesté et incontestable…
Où sont les hommes ? Auraient-ils été mangés ? Passés à la broche et cuits avec des câpres ? En tout cas, les femmes de cette famille sans hommes n’en reconnaissent qu’un seul : l’Unique, patriarche incontesté et incontestable. C’est dans contexte que la jeune Athéna, benjamine de la famille, ramène son amoureux à la maison.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T21:15:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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