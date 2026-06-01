Réunion d’information, Direction des Quartiers Ouest, Rennes

Réunion d’information Mardi 9 juin, 14h00 Direction des Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Une réunion d’information dédiée à la prévention des arnaques, des abus et des agressions envers les personnes âgées se tiendra dans les quartiers Ouest de Rennes.

Cet événement s’adresse aux habitants des quartiers Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze, La Touche, Bourg l’Évêque et Moulin du Comte.

Il a pour objectif de sensibiliser le public aux différentes formes de fraudes et de situations à risque, tout en apportant des conseils concrets pour mieux se protéger au quotidien.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger, de poser des questions et de mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement existants.

Renseignements et inscriptions limitées via le QR-Code (voir sur l’affiche) ou :

dqo@ville-rennes.fr

02 23 62 26 81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « dqo@ville-rennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.26.81 »}] [{« link »: « mailto:dqo@ville-rennes.fr »}]

Prévention sur les arnaques, les abus et les agressions envers les personnes âgées réunion arnaque

Police Nationale