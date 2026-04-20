Réunion d’information Direction des Quartiers Ouest Rennes Mardi 9 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Prévention sur les arnaques, les abus et les agressions envers les personnes âgées

**Une réunion d’information dédiée à la prévention des arnaques, des abus et des agressions envers les personnes âgées** se tiendra dans les quartiers Ouest de Rennes.

Cet événement s’adresse aux habitants des quartiers Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze, La Touche, Bourg l’Évêque et Moulin du Comte.

Il a pour objectif de **sensibiliser le public aux différentes formes de fraudes et de situations à risque**, tout en apportant des conseils concrets pour mieux se protéger au quotidien.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger, de poser des questions et de mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement existants.

**Renseignements et inscriptions limitées via le QR-Code (voir sur l’affiche) ou :**

[dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

02 23 62 26 81

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T16:00:00.000+02:00

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dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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