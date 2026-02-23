URBATREE : L’arbre urbain, du gène au paysage Université Rennes 2 Bâtiment T Rennes 9 et 10 juin Ille-et-Vilaine

Colloque, Rennes, 9 et 10 juin 2026

L’arbre est aujourd’hui au cœur du dispositif d’adaptation aux changements climatiques des territoires urbains, par l’offre de services écosystémiques qu’il rend à nos sociétés : bien-être, stockage de carbone, rafraîchissement, etc.

Ces bienfaits sont cependant dépendants de sa vitalité et de sa capacité de récupération face aux perturbations intrinsèques aux systèmes urbains (artificialisation des sols, travaux, pollutions, etc.) et/ou liées à la variabilité climatique, avec une intensité et une occurrence croissantes des événements extrêmes. Si de nombreux travaux scientifiques sont actuellement en cours sur le sujet, il reste encore de nombreux verrous à lever pour accompagner les territoires et les gestionnaires fonciers dans leurs stratégies d’adaptation.

L’idée de ce colloque est de réunir scientifiques, experts, praticiens et collectivités afin de dresser un état des lieux des connaissances et de questionner une feuille de route partagée dans le cadre de la stratégie nationale pour la ville durable.

Différents temps rythmeront ces deux jours : conférences invitées, ateliers et tables rondes visant à rapprocher la communauté scientifique des besoins des praticiens de l’arbre urbain.

**Organisation** : LETG-Rennes (CNRS, Université Rennes 2)

**Dates importantes** :

* Soumission des résumés : 31 Mars 2026

* Notification aux auteurs : 20 Avril 2026

* Date limite d’inscription (gratuite mais obligatoire) : 7 Mai 2026

* Colloque : 9-10 juin 2026 à Rennes

**Pour en savoir plus, site dédié du colloque** :

[https://urbatree.sciencesconf.org/](https://urbatree.sciencesconf.org/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T17:00:00.000+02:00

1

https://urbatree.sciencesconf.org/

Université Rennes 2 Bâtiment T Recteur Henri Le Moal Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

