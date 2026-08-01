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AGENDA · Brandonnet

Les oiseaux de trottoir Brandonnet

dimanche 9 août 2026 · Brandonnet

Les oiseaux de trottoir Brandonnet

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12350 Brandonnet
Département
Aveyron
Tarif

Brandonnet

Les oiseaux de trottoir

Brandonnet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous au restaurant La Taverne à 19 h 30.
  .

Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie   lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

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English :

Les Oiseaux de Trottoir, a traveling chanson orchestra. Meet at La Taverne restaurant at 7:30 p.m.

L’événement Les oiseaux de trottoir Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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