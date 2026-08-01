AGENDA · Brandonnet
Les oiseaux de trottoir Brandonnet
dimanche 9 août 2026 · Brandonnet
Informations pratiques
Brandonnet
Les oiseaux de trottoir
Brandonnet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous au restaurant La Taverne à 19 h 30.
.
Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Oiseaux de Trottoir, a traveling chanson orchestra. Meet at La Taverne restaurant at 7:30 p.m.
L’événement Les oiseaux de trottoir Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Brandonnet (Aveyron)
- Sortie de résidence, spectacle Brandonnet 15 août 2026
- Fête votive Brandonnet 28 août 2026
- Vide-greniers et vide atelier artistes Brandonnet 27 septembre 2026