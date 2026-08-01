Informations pratiques

Brandonnet

Les oiseaux de trottoir

Brandonnet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant Les Oiseaux de Trottoir. Rendez-vous au restaurant La Taverne à 19 h 30.

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Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

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English :

Les Oiseaux de Trottoir, a traveling chanson orchestra. Meet at La Taverne restaurant at 7:30 p.m.

L’événement Les oiseaux de trottoir Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)