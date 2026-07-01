Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Les Oiseaux du domaine Sortie nature en famille

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la découverte des oiseaux du domaine avec notre guide nature. Apprenez à reconnaitre les oiseaux et observez-les du matériel digne des plus grands professionnels.

Partez à la découverte des oiseaux du domaine avec notre guide nature. Apprenez à reconnaitre les oiseaux et observez-les du matériel digne des plus grands professionnels. 6 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Set out to discover the birds of the estate with our nature guide. Learn to identify birds and observe them using equipment worthy of the most seasoned professionals.

L’événement Les Oiseaux du domaine Sortie nature en famille La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE