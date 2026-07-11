Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 10:00 – 12:00

Gratuit : non Sur inscription Tout public

En haut d’un arbre ou au ras du sol, les oiseaux se partagent les strates végétales : lors de cette séance, apprenez l’importance de la diversité des habitats en observant les oiseaux. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97



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