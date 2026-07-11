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Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 10:00 – 12:00
Gratuit : non Sur inscription Tout public 

En haut d’un arbre ou au ras du sol, les oiseaux se partagent les strates végétales : lors de cette séance, apprenez l’importance de la diversité des habitats en observant les oiseaux. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97


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