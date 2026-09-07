Les Olympiades à la bibliothèque, Bibliothèque Fontaine D’ouche, Dijon

Informations pratiques

Les Olympiades à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Fontaine D’ouche Côte-d’Or

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Les Olympiades arrivent à la bibliothèque ! Rendez-vous pour des défis d’agilité, de réflexion, de rapidité autour du monde du livre dans une ambiance conviviale et festive.

Une journée ludique pour découvrir le quotidien des bibliothécaires !

Bibliothèque Fontaine D’ouche PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488227 https://bm.dijon.fr/

Biblis en folie 2026

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