Les Olympiades à la bibliothèque, Bibliothèque Fontaine D’ouche, Dijon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Fontaine D'ouche · Dijon
Informations pratiques
Les Olympiades à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Fontaine D’ouche Côte-d’Or
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Les Olympiades arrivent à la bibliothèque ! Rendez-vous pour des défis d’agilité, de réflexion, de rapidité autour du monde du livre dans une ambiance conviviale et festive.
Une journée ludique pour découvrir le quotidien des bibliothécaires !
Bibliothèque Fontaine D’ouche PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488227 https://bm.dijon.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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