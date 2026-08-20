Les oreilles en cœur, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Les oreilles en cœur Dimanche 11 octobre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T10:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALES

Par la Cie Charabia avec Mathilde Lechat

Les oreilles en coeur est une invitation à ouvrir grand ses petites oreilles ! Sous un arbre aux feuilles d’or et de lumière, la chanteuse Mathilde Lechat déplie une partition poétique centrée sur l’écoute et l’amour. Telle une caresse sonore tout en délicatesse, elle chante dans des langues diverses, joue avec les sons de ses instruments insolites, s’amuse avec les langages du corps et de la parole, donne vie à des personnages extraordinaires, fait exister de drôles d’oiseaux.

Un voyage sensoriel et émotionnel tout en subtilité.

Dimanche 11 octobre · 10h et 11h15 · durée 30 min · Ormédo · de 6 mois à 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un voyage sensoriel pour les petits

Eric Sneed