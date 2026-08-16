Les oreilles en cœur Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Dimanche 11 octobre · 10h et 11h15 · durée 30 min · Ormédo · de 6 mois à 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age maximum : 5

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALESPar la Cie Charabia avec Mathilde LechatLes oreilles en coeur est une invitation à ouvrir grand ses petites oreilles ! Sous un arbre aux feuilles d’or et de lumière, la chanteuse Mathilde Lechat déplie une partition poétique centrée sur l’écoute et l’amour. Telle une caresse sonore tout en délicatesse, elle chante dans des langues diverses, joue avec les sons de ses instruments insolites, s’amuse avec les langages du corps et de la parole, donne vie à des personnages extraordinaires, fait exister de drôles d’oiseaux.Un voyage sensoriel et émotionnel tout en subtilité.Dimanche 11 octobre · 10h et 11h15 · durée 30 min · Ormédo · de 6 mois à 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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