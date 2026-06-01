Les parenthèses magiques, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Les parenthèses magiques 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:30:00+02:00

Les parenthèses magiques

Places limitées ! Dès votre arrivée sur le salon SolutionsCSE, inscrivez-vous à l’une de nos présentations conviviales et immersives*.

En seulement 30 minutes, venez découvrir les nouveautés de notre destination ainsi que les prestations billetterie et séjours réservées aux C.S.E. et collectivités.

Votre billet Parc Disney® offert

Disneyland® Paris et SolutionsCSE sont heureux d’offrir aux participants des parenthèses magiques un billet daté valable pour 1 Parc Disney® au choix**.

À l’issue de la présentation, récupérez la contremarque qui sera à échanger contre votre billet, à l’horaire indiqué en milieu d’après-midi, sur le stand dédié.

À noter : billet valable pour une visite le jour même de sa distribution.

*Accès aux parenthèses magiques réservées aux visiteurs du salon (élus C.S.E. actuellement en poste sous présentation du PV d’élection ou d’un document justifiant le mandat, hors exposants) sur inscription uniquement selon disponibilités. **Aucun billet ne sera remis en cas de désistement de participation aux parenthèses magiques. Billet valable pour le Parc Disney de votre choix : le Parc Disneyland® ou Disney Adventure World (depuis le 29 mars 2026, le Parc Walt Disney Studios® est devenu Disney Adventure World). Billet non remplacé en cas de perte et non monnayable.

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Places limitées ! Inscrivez-vous dès votre arrivée sur le salon et repartez en fin de journée avec votre Billet Parc Disney® offert.