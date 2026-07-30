Les Pastorales de Clédat Les Jeudis Slow Time Bonnefond
jeudi 30 juillet 2026 · Bonnefond
Informations pratiques
Bonnefond
Les Pastorales de Clédat Les Jeudis Slow Time
Chadebec Bonnefond Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-08-27 10:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Un moment pour soi, en douceur et en conscience, et en pleine nature ; réveil du corps par un mouvement sensible, organique, fluide
A l’écoute de soi dans la joie et la créativité, puis intégration des sensations éveillées avec la sophrologie.
Ateliers en libre accès pour un public adulte, animés par Olivia Siad, praticienne en mouvement et danse Biodynamiques et Gilles Paillet, sophrologue.
Participation libre et consciente. .
Chadebec Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 75 94 74
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English : Les Pastorales de Clédat Les Jeudis Slow Time
L’événement Les Pastorales de Clédat Les Jeudis Slow Time Bonnefond a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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