Les Pâtes au beurre | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand
vendredi 18 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Les Pâtes au beurre | mille formes
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-11-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-11-06
Parce que la Santé Culturelle est au cœur de nos préoccupations et qu’un Centre d’art pour les enfants est aussi un lieu d’échanges où la relation parents-enfants est au cœur du dispositif, mille formes accueille dans son café-cuisine les Pâtes au beurre.
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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
Because cultural health is at the heart of our concerns, and because an art center for children is also a place of exchange where the parent-child relationship is central, mille formes welcomes the Pâtes au beurre to its café-cuisine.
L’événement Les Pâtes au beurre | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans
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