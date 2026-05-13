Les patrimoines de l’été La chapelle Saint-Yves à Lignol Saint-Yves Lignol

Lignol

Les patrimoines de l’été La chapelle Saint-Yves à Lignol

Saint-Yves Chapelle Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La chapelle Saint-Yves construite à partir du 15e siècle au cœur du village du même nom, est atypique pour son clocher porche de très belle facture inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden. Les membres du comité de chapelle vous accueillent pour partager leurs connaissances et leur vécu avec cet étonnant édifice. .

Saint-Yves Chapelle Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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L’événement Les patrimoines de l’été La chapelle Saint-Yves à Lignol Lignol a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan