Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin
Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin mercredi 12 août 2026.
Gourin
Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières
Tronjoly Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pour tout connaître de l’histoire des ardoisières et le contexte géologique du Centre Bretagne, une balade qui vous conduira de Rock an Ankou à Guernanic. Avec Joseph Le Guernic, ingénieur géologue. Circuit en voiture mais prévoir chaussures de marche. .
Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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