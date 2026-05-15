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Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin

Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin mercredi 12 août 2026.

Adresse : Tronjoly

Ville : 56110 Gourin

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gourin

Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Pour tout connaître de l’histoire des ardoisières et le contexte géologique du Centre Bretagne, une balade qui vous conduira de Rock an Ankou à Guernanic. Avec Joseph Le Guernic, ingénieur géologue. Circuit en voiture mais prévoir chaussures de marche.   .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23 

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English :

L’événement Les patrimoines de l’été Les anciennes carrières ardoisières Gourin a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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