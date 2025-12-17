Marché de créateurs Gourin
Marché de créateurs Gourin samedi 9 mai 2026.
Marché de créateurs
407 La Villeneuve Gourin Morbihan
Marché de créateurs sur le thème féérique et sorcellerie, dans un cadre champêtre, avec illuminations en soirée. Sous bois, chemins creux, décorations féériques et créateurs qui sauront vous faire voyager au pays des légendes ! .
407 La Villeneuve Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 87 50 86 22
