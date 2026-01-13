Rencontres Culturelles Tronjoly Gourin
Rencontres Culturelles Tronjoly Gourin samedi 2 mai 2026.
Rencontres Culturelles
Tronjoly Château Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association A Ciel Ouvert reçoit des artistes de toute la Bretagne, parmi lesquels une grande majorité de peintres mais aussi des créateurs et sculpteurs, ainsi que des photographes. .
Tronjoly Château Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 71 36 72 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontres Culturelles Gourin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan