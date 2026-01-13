Rencontres Culturelles Tronjoly Gourin

Rencontres Culturelles

Tronjoly Château Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association A Ciel Ouvert reçoit des artistes de toute la Bretagne, parmi lesquels une grande majorité de peintres mais aussi des créateurs et sculpteurs, ainsi que des photographes. .

Tronjoly Château Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 71 36 72 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontres Culturelles Gourin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan