Rando des Montagnes Noires Gourin
Rando des Montagnes Noires Gourin dimanche 17 mai 2026.
Gourin
Rando des Montagnes Noires
Place du Général de Gaulle Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
13e édition organisée par le club cyclo des chasseurs de Gourin, au profit de la PLB Muco et la Gourinoise contre le cancer. 5 circuits cyclotouristes de 27, 56, 84, 93 et 104 km, 3 boucles de rando pédestres de 5, 10 et 16 km et 3 circuits VTT de 24, 32 ou 40 km. Inscription et départ Place du Général de Gaulle à Gourin de 7h30 à 9h30. .
Place du Général de Gaulle Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 65 44 54 00
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English :
L’événement Rando des Montagnes Noires Gourin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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