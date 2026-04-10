Marché de créateurs Gourin
Marché de créateurs Gourin samedi 9 mai 2026.
Gourin
Marché de créateurs
407 La Villeneuve Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Marché de créateurs niché en partie en sous bois, et au sein d’un hangar immersif sur le thème de la féerie. Illuminations dès la tombée de la nuit, buvette et restauration. Plus de 35 artisans répartis sur 2 hectares de verdures, chemins creux et arbres habités par des portes de fées…venez vous perdre dans la magie des marchés de La Villeneuve ! .
407 La Villeneuve Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 87 50 86 22
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English :
L’événement Marché de créateurs Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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