10e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire

Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-08

La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne. L’événement mobilise des milliers de personnes à travers les cinq départements bretons et génère un enthousiasme communicatif. Les coureurs devront parcourir 2226 km, de Lannion à Nantes. Ils passeront au Pays du roi Morvan et traverseront notamment les communes de Gourin, Le Saint, Le Faouët, Langonnet et Plouray .

Gourin 56110 Morbihan Bretagne

