10e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire Gourin
10e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire Gourin vendredi 8 mai 2026.
10e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire
Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-08
La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne. L’événement mobilise des milliers de personnes à travers les cinq départements bretons et génère un enthousiasme communicatif. Les coureurs devront parcourir 2226 km, de Lannion à Nantes. Ils passeront au Pays du roi Morvan et traverseront notamment les communes de Gourin, Le Saint, Le Faouët, Langonnet et Plouray .
Gourin 56110 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 10e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire Gourin a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan