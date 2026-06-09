Le GouRunTrail Gourin
Le GouRunTrail Gourin dimanche 30 août 2026.
Gourin
Le GouRunTrail
Tronjoly Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Disparu depuis plusieurs années, il est de retour ! Le GouRunTrail enflammera les chemins et hauteurs de notre secteur bien connu pour ses dénivelés et ses magnifiques points de vues ! Les traileurs du club Gourin triathlon vous ont préparé 3 circuits 26, 17 et 10 km. Départs à partir de 8h30. .
Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Le GouRunTrail Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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