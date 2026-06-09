Gourin

Le GouRunTrail

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Disparu depuis plusieurs années, il est de retour ! Le GouRunTrail enflammera les chemins et hauteurs de notre secteur bien connu pour ses dénivelés et ses magnifiques points de vues ! Les traileurs du club Gourin triathlon vous ont préparé 3 circuits 26, 17 et 10 km. Départs à partir de 8h30. .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le GouRunTrail Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan