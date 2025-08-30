Visite guidée d’un manoir breton du XVe siècle en cours de restauration, Manoir de Minguionnet, Gourin

Informations pratiques

Visite guidée d’un manoir breton du XVe siècle en cours de restauration 18 – 20 septembre Manoir de Minguionnet Morbihan

Contribution financière demandée en fin de visite (prix libre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le manoir de Minguionnet était voué à la démolition à la fin du XXe siècle. Il est acheté en 1998 et est inscrit en 1999 au titre des monuments historiques. Depuis ce sauvetage in extremis, il est en cours de restauration et est ouvert à la visite.

La visite guidée présente les intérieurs et les extérieurs du manoir, en évoquant les fonctions médiévales de ces différents espaces.

Il tient à coeur aux propriétaires de parler également des techniques de restauration traditionnelles (peintures murales, maçonnerie, charpente, menuiserie…) appliquées pour la restauration et sourcées à partir de documents historiques, artistiques, archéologiques et iconographiques.

Les propriétaires exposent également les vestiges achéologiques découverts, de manière fortuite, dans les latrines de la chambre du seigneur (verres de tables anciens dont les datations oscillent entre le XVe et le XVIIe siècle, poteries, ferronneries, pipes en terre, carreaux de pavement, clefs…). Cette riche collection archéologique a eu la chance d’être étudiée par le CERAM (Centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan).

En plus de l’intérêt historique et architectural du lieu, les visiteurs sont invités à profiter du cadre exceptionnel de Minguionnet. La présence de moutons de Ouessant, d’un âne et d’un taureau Highland sauront ravir les jeunes comme les plus âgés. Les pique-niques sur place sont autorisés.

Pour les plus aventureux, une balade en forêt vous emmène à la découverte de l’allée couverte de Minguionnet, datée du Néolithique, située à un petit kilomètre du manoir.

Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne 06 60 57 65 48 http://www.minguionnet.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000020;https://www.facebook.com/manoirdeminguionnet/;https://www.instagram.com/manoirdeminguionnet/ Petit édifice médiéval construit du début XVe à 1460*, qui a conservé ses dispositions d’origine : un corps de logis rectangulaire, une aile en retour d’équerre beaucoup plus basse, une tour d’escalier sur la façade antérieure du logis.

Si les principales parties constituantes (moulin, chapelle, colombier) ont disparu, le calvaire est toujours présent pour marquer l’entrée du manoir. Le manoir a conservé de nombreux éléments anciens : décor intérieur, distribution des pièces, cheminées, armoires murales, charpente, etc.

*selon Mr Daré (Archéologue du CERAM de Vannes)

Un sauvetage in extremis !

©FlorianHemery