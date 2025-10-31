Les Sonneurs de Gourin 70e édition Gourin

Les Sonneurs de Gourin 70e édition

Tronjoly Gourin Morbihan

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Chaque année se déroule à Gourin la finale du championnat des sonneurs et des danseurs. .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 55 81

