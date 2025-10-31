Les Sonneurs de Gourin 70e édition Gourin
Les Sonneurs de Gourin 70e édition Gourin vendredi 4 septembre 2026.
Les Sonneurs de Gourin 70e édition
Tronjoly Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Chaque année se déroule à Gourin la finale du championnat des sonneurs et des danseurs. .
Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 55 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Sonneurs de Gourin 70e édition Gourin a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan