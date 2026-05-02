Le Faouët

GouRunZic

place Stenfort Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cinquième édition de La GourunZic, corrida urbaine, rando pédestre.

Animation avec concert des Rital Polak suivis de DJ Flo.

Buvette et petite restauration sur place. .

place Stenfort Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 98 24 65 89

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English :

L’événement GouRunZic Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan