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GouRunZic Le Faouët

GouRunZic Le Faouët samedi 20 juin 2026.

Adresse : place Stenfort

Ville : 56110 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Faouët

GouRunZic

place Stenfort Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Cinquième édition de La GourunZic, corrida urbaine, rando pédestre.
Animation avec concert des Rital Polak suivis de DJ Flo.
Buvette et petite restauration sur place.   .

place Stenfort Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 98 24 65 89 

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English :

L’événement GouRunZic Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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