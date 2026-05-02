GouRunZic Le Faouët
GouRunZic Le Faouët samedi 20 juin 2026.
Le Faouët
GouRunZic
place Stenfort Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cinquième édition de La GourunZic, corrida urbaine, rando pédestre.
Animation avec concert des Rital Polak suivis de DJ Flo.
Buvette et petite restauration sur place. .
place Stenfort Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 98 24 65 89
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English :
L’événement GouRunZic Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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