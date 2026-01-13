Exposition d’été au château de Tronjoly Tronjoly Gourin

Exposition d’été au château de Tronjoly Tronjoly Gourin mercredi 1 juillet 2026.

Exposition d’été au château de Tronjoly

Tronjoly Château Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Une dizaine d’artistes exposeront cet été au château. Peintres, sculpteurs, graveur, dessinateur et photographes vous dévoileront leurs œuvres.   .

Tronjoly Château Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 71 36 72 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition d’été au château de Tronjoly Gourin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan