GouRunZik Gourin

GouRunZik

Place Stenfort Gourin Morbihan

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

La Gou-Run-Zik, c’est une course au format corrida urbaine au centre ville de Gourin, dans une ambiance fête de la musique ! Différents parcours de courses et de marches sont proposés pour les adultes et les enfants. Cette 5e édition sera clôturée par un concert avec Rital-Polak et une soirée DJ. Petite restauration sur place. .

