Journées du patrimoine de pays et des moulins Gourin
Journées du patrimoine de pays et des moulins Gourin vendredi 26 juin 2026.
Gourin
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Menguionnet Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez le Manoir de Minguionnet, daté du XVe siècle et sauvé de la démolition, lors d’une visite guidée. Vous assisterez à une présentation des travaux et des fouilles archéologiques réalisées par le CERAM de Vannes, et à un échange sur la préservation du patrimoine. .
Menguionnet Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 60 57 65 48
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English :
L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Gourin a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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