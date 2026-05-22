Gourin

Journées du patrimoine de pays et des moulins

Menguionnet Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez le Manoir de Minguionnet, daté du XVe siècle et sauvé de la démolition, lors d’une visite guidée. Vous assisterez à une présentation des travaux et des fouilles archéologiques réalisées par le CERAM de Vannes, et à un échange sur la préservation du patrimoine. .

Menguionnet Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 60 57 65 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Gourin a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan