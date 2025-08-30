Super loto Tronjoly Gourin

Informations pratiques

Gourin

Super loto

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Super loto de la rentrée organisée par l’amicale laïque de Roudouallec. Petite restauration sur place. .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 50 59 80 06

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English :

L’événement Super loto Gourin a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan