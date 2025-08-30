AGENDA · Gourin
Super loto Tronjoly Gourin
samedi 12 septembre 2026 · Tronjoly · Gourin
Informations pratiques
Gourin
Super loto
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Super loto de la rentrée organisée par l’amicale laïque de Roudouallec. Petite restauration sur place. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 50 59 80 06
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English :
L’événement Super loto Gourin a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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