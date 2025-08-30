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AGENDA · Gourin

Cinéma d’ailleurs #4 Islande Cinéma Gourin

samedi 22 août 2026 · Cinéma · Gourin

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cinéma
Adresse
19 Rue Hugot-Derville
Ville
56110 Gourin
Département
Morbihan
Tarif

Gourin

Cinéma d’ailleurs #4 Islande

Cinéma 19 Rue Hugot-Derville Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Proposition d’un voyage immobile en Islande, au cinéma de Gourin, qui débutera le samedi par un documentaire L’Odyslande, suivi par des films de fictions islandais. Afin de compléter le voyage, des rencontres et ateliers seront proposés salon des voyageurs, dessins de cartes postales et carnets de voyage, tricot…   .

Cinéma 19 Rue Hugot-Derville Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 50 42 

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English :

L’événement Cinéma d’ailleurs #4 Islande Gourin a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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