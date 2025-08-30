Cinéma d’ailleurs #4 Islande Cinéma Gourin

Informations pratiques

Gourin

Cinéma d’ailleurs #4 Islande

Cinéma 19 Rue Hugot-Derville Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Proposition d’un voyage immobile en Islande, au cinéma de Gourin, qui débutera le samedi par un documentaire L’Odyslande, suivi par des films de fictions islandais. Afin de compléter le voyage, des rencontres et ateliers seront proposés salon des voyageurs, dessins de cartes postales et carnets de voyage, tricot… .

Cinéma 19 Rue Hugot-Derville Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 50 42

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English :

L’événement Cinéma d’ailleurs #4 Islande Gourin a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan