Les Pauses musicales du Conservatoire La Visitation Limoges
jeudi 5 novembre 2026 · La Visitation · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Pauses musicales du Conservatoire
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:45:00
fin : 2026-11-05 20:00:00
Date(s) :
2026-11-05 2026-11-24 2026-12-10
Dans le prolongement des enseignements dispensés au conservatoire de nombreuses animations dont les formats sont adaptés à chaque âge sont organisées chaque mois. Ces événements permettent aux élèves de se retrouver en situation devant un public et ainsi découvrir, à leur niveau, le milieu de la scène.
Les Pauses musicales sont des auditions, dont le programme est très varié, ouvertes aux élèves de tous niveaux et de toutes les classes. Dans des esthétiques variées, les élèves du premier, second et troisième cycle se produiront en solo ou à plusieurs !
Entrée libre et sans réservation dans la limite des places disponibles. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Les Pauses musicales du Conservatoire
L’événement Les Pauses musicales du Conservatoire Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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