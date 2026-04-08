LES PÉGRIOTS CHANSONS DES ANNÉES 30 Le Château Bezins-Garraux

Bezins-Garraux

LES PÉGRIOTS CHANSONS DES ANNÉES 30

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le concert Les Pégriots Chansons des années 30 est une véritable plongée dans l’ambiance populaire et festive de l’entre-deux-guerres. Ce spectacle remet à l’honneur le répertoire des années 1930, une époque riche en chansons à la fois légères, engagées et profondément humaines.

Sur scène, Les Pégriots revisitent avec énergie et sensibilité des airs emblématiques de cette période. On y retrouve l’esprit des cabarets, des guinguettes et des rues animées, où la musique racontait la vie quotidienne, les joies simples comme les luttes sociales. Le groupe mêle humour, émotion et authenticité, avec des arrangements souvent dynamiques qui donnent un souffle nouveau à ces morceaux anciens.

Le concert fait écho à l’univers d’artistes comme Fréhel, Damia ou encore Charles Trenet, en faisant revivre cette chanson réaliste et poétique qui a marqué toute une génération.

C’est un moment à la fois convivial et immersif le public est souvent invité à reprendre en chœur certains refrains, créant une atmosphère chaleureuse et participative. Entre nostalgie et modernité, Les Pégriots réussissent à faire dialoguer passé et présent, pour offrir un concert vivant, accessible et chargé d’émotion. .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie chateaubezins@hotmail.com

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English :

The concert Les Pégriots? Chansons des années 30 is a real plunge into the popular and festive atmosphere of the interwar years. The show revives the repertoire of the 1930s, a period rich in light-hearted, committed and deeply human songs.

L’événement LES PÉGRIOTS CHANSONS DES ANNÉES 30 Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE