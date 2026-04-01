Les Pères Noël à moto Munchhouse
samedi 5 décembre 2026 · Munchhouse
Informations pratiques
Munchhouse
Les Pères Noël à moto
place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05 11:15:00
Date(s) :
2026-12-05
Passage des Pères Noël à moto, pour le plaisir des enfants.
Passage des Pères Noël à moto, organisé par la communauté de communes Centre Haut Rhin et la commune. 0 .
place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07
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English :
Santa Claus on motorcycles, to the delight of children.
L’événement Les Pères Noël à moto Munchhouse a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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