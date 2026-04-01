Informations pratiques

Munchhouse

Les Pères Noël à moto

place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05 11:15:00

Date(s) :

2026-12-05

Passage des Pères Noël à moto, pour le plaisir des enfants.

Passage des Pères Noël à moto, organisé par la communauté de communes Centre Haut Rhin et la commune. 0 .

place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07

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English :

Santa Claus on motorcycles, to the delight of children.

L’événement Les Pères Noël à moto Munchhouse a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach