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AGENDA · Munchhouse

Les Pères Noël à moto Munchhouse

samedi 5 décembre 2026 · Munchhouse

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
place de l'Eglise
Ville
68740 Munchhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Munchhouse

Les Pères Noël à moto

place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05 11:15:00

Date(s) :
2026-12-05

Passage des Pères Noël à moto, pour le plaisir des enfants.
Passage des Pères Noël à moto, organisé par la communauté de communes Centre Haut Rhin et la commune. 0  .

place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07 

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English :

Santa Claus on motorcycles, to the delight of children.

L’événement Les Pères Noël à moto Munchhouse a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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