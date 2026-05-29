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Les personnalités bisontines place de la Révolution Besançon

mercredi 7 octobre 2026 · place de la Révolution · Besançon

Les personnalités bisontines place de la Révolution Besançon

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
place de la Révolution
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
7 7 7 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

Les personnalités bisontines

place de la Révolution Musée des Beaux-Arts Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

À Besançon, l’histoire s’écrit au pluriel, portée par des figures aussi diverses que marquantes. Ces visites guidées vous entraînent sur les pas d’écrivains et poètes (Victor Hugo, Mallarmé, Colette…), d’artistes et de penseurs (Fourier, Clarisse Vigoureux…), mais aussi d’inventeurs et de femmes d’action (Jouffroy d’Abbans, Jeanne-Antide Thouret…).
Entre patrimoine architectural, mémoire littéraire et esprit d’innovation, la ville révèle un héritage riche et vivant, où les parcours d’hommes et de femmes se croisent pour témoigner du rôle majeur de Besançon dans l’histoire culturelle et sociale.   .

place de la Révolution Musée des Beaux-Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

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English : Les personnalités bisontines

L’événement Les personnalités bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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