Les personnalités bisontines place de la Révolution Besançon
mercredi 7 octobre 2026 · place de la Révolution · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les personnalités bisontines
place de la Révolution Musée des Beaux-Arts Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
À Besançon, l’histoire s’écrit au pluriel, portée par des figures aussi diverses que marquantes. Ces visites guidées vous entraînent sur les pas d’écrivains et poètes (Victor Hugo, Mallarmé, Colette…), d’artistes et de penseurs (Fourier, Clarisse Vigoureux…), mais aussi d’inventeurs et de femmes d’action (Jouffroy d’Abbans, Jeanne-Antide Thouret…).
Entre patrimoine architectural, mémoire littéraire et esprit d’innovation, la ville révèle un héritage riche et vivant, où les parcours d’hommes et de femmes se croisent pour témoigner du rôle majeur de Besançon dans l’histoire culturelle et sociale. .
place de la Révolution Musée des Beaux-Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les personnalités bisontines
L’événement Les personnalités bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026