Les Petites causeries à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz

Metz

Les Petites causeries à l’Agora

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Une heure pour discuter livres, musique ou cinéma et découvrir les collections de la médiathèque. Curieux ou passionnés, écoutez ou partagez vos coups de cœur.Adultes

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L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est

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English :

An hour to discuss books, music or cinema and discover the media library’s collections. Curious or passionate, listen to or share your favorites.

L’événement Les Petites causeries à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ