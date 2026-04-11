Les Petites causeries à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz
Les Petites causeries à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz mardi 19 mai 2026.
Metz
Les Petites causeries à l’Agora
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 16:00:00
fin : 2026-05-19 17:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Une heure pour discuter livres, musique ou cinéma et découvrir les collections de la médiathèque. Curieux ou passionnés, écoutez ou partagez vos coups de cœur.Adultes
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L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est
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English :
An hour to discuss books, music or cinema and discover the media library’s collections. Curious or passionate, listen to or share your favorites.
L’événement Les Petites causeries à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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