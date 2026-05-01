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Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren

Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren

Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Médiathèque Pierre Espil

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hasparren

Les petites histoires de Madame la Chouette

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Les petites histoires de Madame la Chouette Hontz Anderearen istorio ttikiak
Madame la Chouette sera de retour pour vous raconter ses plus belles histoires !
10h pour la petite enfance (18 mois-3 ans)
11h pour les maternelles (3-5 ans)
Lectures à haute voix en français   .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83 

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English : Les petites histoires de Madame la Chouette

L’événement Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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