Hasparren

Les petites histoires de Madame la Chouette

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Les petites histoires de Madame la Chouette Hontz Anderearen istorio ttikiak

Madame la Chouette sera de retour pour vous raconter ses plus belles histoires !

10h pour la petite enfance (18 mois-3 ans)

11h pour les maternelles (3-5 ans)

Lectures à haute voix en français .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

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English : Les petites histoires de Madame la Chouette

L’événement Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque