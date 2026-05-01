Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren
Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren mercredi 13 mai 2026.
Hasparren
Les petites histoires de Madame la Chouette
Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Les petites histoires de Madame la Chouette Hontz Anderearen istorio ttikiak
Madame la Chouette sera de retour pour vous raconter ses plus belles histoires !
10h pour la petite enfance (18 mois-3 ans)
11h pour les maternelles (3-5 ans)
Lectures à haute voix en français .
Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83
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English : Les petites histoires de Madame la Chouette
L’événement Les petites histoires de Madame la Chouette Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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