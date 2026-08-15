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Les Petits Déj’ Lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

jeudi 17 décembre 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes

Les Petits Déj’ Lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Pôle associatif Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit sur inscription pour vous inscrire (visio ET présentiel)https://us02web.zoom.us/meeting/register/ivl9ggOkRAemdGCI9nFxOg

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 10:00 – 12:00
Gratuit : oui gratuit sur inscription pour vous inscrire (visio ET présentiel)https://us02web.zoom.us/meeting/register/ivl9ggOkRAemdGCI9nFxOg Adulte, Etudiant 

Le Pôle Accompagnement de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous de 10h à 12h pour un temps de rencontre, d’échanges et de partages entre artistes porteurs de projets culturels.Rdv en présentiel au Pôle Associatif Désiré Colombe (à Nantes) ou en visio (de 10h à 11h) pour se donner des bons tuyaux, discuter autour des projets des uns et des autres.Ce temps est gratuit et sur inscription.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
0659341996


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