Les Petits Déj’ Lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes
jeudi 17 décembre 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 10:00 – 12:00
Gratuit : oui gratuit sur inscription pour vous inscrire (visio ET présentiel)https://us02web.zoom.us/meeting/register/ivl9ggOkRAemdGCI9nFxOg Adulte, Etudiant
Le Pôle Accompagnement de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous de 10h à 12h pour un temps de rencontre, d’échanges et de partages entre artistes porteurs de projets culturels.Rdv en présentiel au Pôle Associatif Désiré Colombe (à Nantes) ou en visio (de 10h à 11h) pour se donner des bons tuyaux, discuter autour des projets des uns et des autres.Ce temps est gratuit et sur inscription.
Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
0659341996
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