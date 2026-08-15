Les Petits Déj’ Lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 10:00 – 12:00

Gratuit : oui gratuit sur inscription pour vous inscrire (visio ET présentiel)https://us02web.zoom.us/meeting/register/ivl9ggOkRAemdGCI9nFxOg Adulte, Etudiant

Le Pôle Accompagnement de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous de 10h à 12h pour un temps de rencontre, d’échanges et de partages entre artistes porteurs de projets culturels.Rdv en présentiel au Pôle Associatif Désiré Colombe (à Nantes) ou en visio (de 10h à 11h) pour se donner des bons tuyaux, discuter autour des projets des uns et des autres.Ce temps est gratuit et sur inscription.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0659341996



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