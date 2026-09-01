Les petits déjeuners littéraires Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Prochain rendez-vous :

samedi 26 septembre 2026

à partir de 10h30

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public Adulte

Venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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