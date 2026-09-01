Les petits déjeuners littéraires Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Prochain rendez-vous :
samedi 26 septembre 2026
à partir de 10h30
Participation libre dans la limite des places disponibles
Public Adulte
Venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Participation libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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