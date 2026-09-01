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Les petits déjeuners littéraires Médiathèque Hélène Berr Paris

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Les petits déjeuners littéraires Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Participation libre dans la limite des places disponibles</p>

Prochain rendez-vous :

samedi 26 septembre 2026
à partir de 10h30
Participation libre dans la limite des places disponibles
Public Adulte

Venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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