Les petits médiateurs, Musée des beaux-arts, Libourne

Les petits médiateurs Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Opération nationale – La classe, l’œuvre !

« Les petits médiateurs »

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les élèves de CE2 scolarisés à l’école Gisèle Halimi, à Libourne, deviennent les médiateurs d’un soir dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » qui fait rimer école et musée.

Depuis la rentrée, la classe de Madame Picard travaille en collaboration avec un médiateur culturel du musée pour sensibiliser les élèves aux œuvres d’art et au partage des connaissances. Curiosité, apprentissage, écoute, bienveillance sont les maitres mots de cette aventure qui se concrétise par une séance de médiation en public. Venez les encourager et les applaudir !

« La classe, l’œuvre ! », opération partenariale entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale, s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et a pour objectif de valoriser les collections patrimoniales auprès des élèves et des professeurs.

Classe de CE2 de l’école Gisèle Halimi (Libourne)

Médiation autour des œuvres du musée

De 18h à 18h30

Tout public

Gratuit – Sans réservation

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts https://www.instagram.com/mba_libourne/;https://www.facebook.com/beauxarts.libourne Le musée des Beaux-Arts de Libourne présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.

Le musée dispose de 2 lieux d’expositions : le 2e étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les collections temporaires.

Opération nationale – La classe, l’œuvre !

© Musée des Beaux-Arts de Libourne