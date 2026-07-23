Informations pratiques

Bach

Les phosphatières avec FRIDA

Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Festival de rencontres itinérantes du film d'art

Pour sa troisième édition, le festival de cinéma propose 4 jours de projections en plein air dans les lieux emblématiques du village de Saint-Cirq-Lapopie

Festival de rencontres itinérantes du film d'art

Pour sa troisième édition, le festival de cinéma propose 4 jours de projections en plein air dans les lieux emblématiques du village de Saint-Cirq-Lapopie. Longs métrages de fiction, documentaires, rencontres, débats, DJ set, spectacles, buvette et restauration le programme 2026 mettra à l'honneur l'architecture et la littérature. Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août, le cinéma et l'art sera au cœur du patrimoine !

A cette occasion, le Parc -Geoparc et la Réserve naturelle géologique du Lot vous invitent pour une visite atypique des phosphatières du Cloup d'Aural qui se déroulera en présence d'artistes et professionnels du cinéma invités du festival. Un moment privilégié pour la (re)découverte d'un site géologique digne d'un décor de film…

Frida est organisé par les Amis de Saint-Cirq et l'association Frida Festival en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot et le soutien de différents partenaires publics et privés.

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Phosphatières du Cloup d’Aural Bach 46230 Lot Occitanie

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English :

Festival of Engaging Art Films

For its third edition, the film festival offers four days of outdoor screenings at iconic locations in the village of Saint-Cirq-Lapopie

L’événement Les phosphatières avec FRIDA Bach a été mis à jour le 2026-07-23 par OT CVL Lalbenque Limogne