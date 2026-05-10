Les pieds sur terre – Ciné-débat Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:00 –

Gratuit : non 6 € à 11,90 € 6 € à 11,90 € Billetterie : https://www.lespiedssurterre-lefilm.com/projections#anchors-m4ffvlk2 Tout public

« Les pieds sur terre » – film documentaire écrit par Caroline Ducelliez, Antoine Payot et Tristan Girardon, réalisé par Vincent Girardon (2024) 1h32 Cap vers l’Amérique latine ! Comment résoudre la difficile équation de concilier ses rêves d’aventures lointaines avec l’impact environnemental du voyage ? Caroline, Antoine et Tristan partent pour un périple de 15 000 km, pensant revenir avec un guide du voyageur responsable. Cependant, leur expérience et les experts qu’ils rencontrent en chemin vont bousculer leurs certitudes et les mener dans une tout autre direction… Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=MQP1oAQjVOA&feature=youtu.be Projection suivie d’un échange sur le voyage et son impact environnemental, en présence de Caroline Ducelliez, co-réalisatrice du film,

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

08 92 69 66 96 https://www.pathe.fr/ https://www.lespiedssurterre-lefilm.com/



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