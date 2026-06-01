Apéro « deviens bénévole médiateur.ice culturel.le, La Bazar, Nantes

Apéro « deviens bénévole médiateur.ice culturel.le Mercredi 3 juin, 18h00 La Bazar Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Les actions culturelles reviennent à l’atelier des initiatives pour faire bouger la culture à Nantes ✨

Le projet « Prenez-Place » recherche ses futur·e·s médiateur·ice·s culturel·le·s bénévoles ! Notre mission ? Favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous.

Ton rôle sera d’organiser et d’accompagner des sorties et de participer à des ateliers artistiques à Nantes et aux alentours

En nous rejoignant, tu pourras :

Participer à la création d’un agenda artistique et culturel unique.

Accompagner les publics lors d’ateliers, de concerts, d’expos, et bien plus encore.

Ça te tente ? Viens nous rencontrer, poser vos questions et papoter dans une ambiance détendue :

Le mercredi 3 juin à 18h

La Bazar – 2 rue Francisco Ferrer, Nantes

À l’occasion de l’apéro des bénévoles

La Bazar 2 rue francisco Ferrer Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediation@atelierdesinitiatives.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611677203 »}]

Tu as entre 16 et 32 ans, tu as envie de découvrir et faire découvrir l’art et la culture à la nantaise? Ce projet est fait pour toi!! bénévole culture