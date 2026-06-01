Répétitions ouvertes de Flor Carioca, Salle des Variétés – ASC Bonne Garde, Nantes
Répétitions ouvertes de Flor Carioca, Salle des Variétés – ASC Bonne Garde, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Répétitions ouvertes de Flor Carioca 3 juin et 1 juillet Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T18:30:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00
Venez assister gratuitement à une répétition et découvrir les coulisses d’une école de samba !
Vouez pourrez échanger avec les percussionnistes et danseuses/danseurs, assister à la répétition et découvrir la culture du samba carioca
Boisson et petite restauration possible.
Si vous avez des protections auditives, amenez-les ; sinon, nous fournirons des protections jetables
Salle des Variétés – ASC Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.flor-carioca.fr/ »}]
Répétitions ouvertes au public de nos percussionnistes et danseuses/danseurs répétition samba
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