Répétitions ouvertes de Flor Carioca, Salle des Variétés – ASC Bonne Garde, Nantes

Répétitions ouvertes de Flor Carioca 3 juin et 1 juillet Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T18:30:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00

Venez assister gratuitement à une répétition et découvrir les coulisses d’une école de samba !

Vouez pourrez échanger avec les percussionnistes et danseuses/danseurs, assister à la répétition et découvrir la culture du samba carioca

Boisson et petite restauration possible.

Si vous avez des protections auditives, amenez-les ; sinon, nous fournirons des protections jetables

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.flor-carioca.fr/ »}]

Répétitions ouvertes au public de nos percussionnistes et danseuses/danseurs répétition samba