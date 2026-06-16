Les pique-niques Kerhorres Venelle de Camfrout Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon

Les pique-niques Kerhorres

Venelle de Camfrout Parc de Camfrout Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:18:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous pour un moment festif autour des arts de la rue !

18h18 “ CLAN CABANE ” LA CONTREBANDE BÈGLES (33) TRAMPOLINE ET PLANCHES DE BOIS

Cinq acrobates, amis et amoureux de liberté, ravivent leurs jeux d’enfance et souvenirs. Avec sangles, trampolines et planches, ils créent des cabanes et terrains d’aventure où ils se défient, partagent et explorent la force du groupe. Entre risque, humour et virtuosité, Clan Cabane mêle performance spectaculaire et ode à l’enfance et à l’amitié.

Durée 45 mn Pique-nique après le premier spectacle

20h20 “ BINGO NOVELA ” LES SŒURS GOUDRON CHABEUIL (26)

THÉÂTRE DE RUE ET CHANTS POLYPHONIQUES CRÉATION 2024

Le terrible investisseur privé Sauciflex a décidé de racheter le Centre de Réadaptation Sociale qui a vu grandir les Sœurs

Goudron ! Ni une, ni deux, elles décident de reformer la chorale, dirigée par Hélène Morisse, et organise un loto spectacle caritatif. Grâce à notre soutien, à notre générosité, et surtout à notre argent, les Sœurs Goudron

comptent bien sauver le C.R.S Le Primevère . Bingo Novela nous embarque dans une ambiance de fête populaire où se mêlent chants polyphoniques,

tours de magie, karaoké et acrobaties. Jouons ensemble pour remporter de superbes lots et participer à ce combat collectif !

Durée 1h20

À la coulée verte– Tout public

Accès piéton depuis la rue Danton

Tout public. .

Venelle de Camfrout Parc de Camfrout Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Les pique-niques Kerhorres Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue