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Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon

Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Plage du Moulin Blanc

Adresse : Boulevard Léopold Maissin

Ville : 29480 Le Relecq-Kerhuon

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Le Relecq-Kerhuon

Sauvetage sportif

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-20

Pour s’initier au sauvetage sportif de manière ludique et favoriser l’apprentissage des gestes civiques, des sessions découverte au sauvetage sont organisées Jeux de relais, rescue paddle, swin run (nager et courir) et exercices de secourisme sont au programme de cette animation gratuite.

Infos pratiques
Plage du moulin-blanc, rdv au poste de secours.
Gratuit
A partir de 8 ans.
Test d’aisance aquatique nécessaire   .

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Sauvetage sportif Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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