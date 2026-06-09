Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon

Sauvetage sportif

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-20

Pour s’initier au sauvetage sportif de manière ludique et favoriser l’apprentissage des gestes civiques, des sessions découverte au sauvetage sont organisées Jeux de relais, rescue paddle, swin run (nager et courir) et exercices de secourisme sont au programme de cette animation gratuite.

Plage du moulin-blanc

Gratuit

Inscriptions en ligne

A partir de 8 ans. .

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Sauvetage sportif Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue