Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon
Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon lundi 20 juillet 2026.
Le Relecq-Kerhuon
Sauvetage sportif
Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-20
Pour s’initier au sauvetage sportif de manière ludique et favoriser l’apprentissage des gestes civiques, des sessions découverte au sauvetage sont organisées Jeux de relais, rescue paddle, swin run (nager et courir) et exercices de secourisme sont au programme de cette animation gratuite.
Plage du moulin-blanc
Gratuit
Inscriptions en ligne
A partir de 8 ans. .
Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Sauvetage sportif Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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