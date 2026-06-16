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Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon

Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Plage du Moulin Blanc

Adresse : Boulevard Léopold Maissin

Ville : 29480 Le Relecq-Kerhuon

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Relecq-Kerhuon

Sauvetage sportif

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-06

Sessions découverte au sauvetage sportif organisées au travers de jeux de relais, du rescue paddle et
des exercices de secourisme.

Infos pratiques

Plage du moulin-blanc, rdv au poste de secours.
Gratuit
Trois créneaux de 45 min par jour 14h , 15h, 16h
À destination des 8-15 ans nageurs pour les deux premiers créneaux
et aux + de 12 ans et adultes à 16h
A partir de 8 ans.
Inscriptions sur Brest.fr   .

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Sauvetage sportif Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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